Луценко: я не могу набрать прокуратуру с нуля, разогнав всех, я в это не верю

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде.

"Я не могу набрать прокуратуру с нуля, как говорят некоторые горячие головы: разогнать всех и взять новых. Я в это не верю, потому что я верю в микс старых профессионалов и молодой энергии", - заявил Луценко.

Как утверждает генпрокурор, такое сочетание кадров "дает возможность знать историю болезни, но принимать новые, возможно, инновационные решения".

"Я думаю, что как минимум 30% следователей должны быть теми, кто знает, как было раньше, кто знает историю болезни той или иной криминогенной зоны, но очень важно, чтобы в коллектив пришла молодежь, которая знает новые технологии, имеет свой угол видения", - заявил Луценко.

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Также он поддерживает привлечение к работе в органах прокуратуры большего количества женщин.

"Буквально в эти дни проходит конкурс на каждого третьего руководителя местных прокуратур, а также на 500 вакансий работников в этих органах. Я буду делать все, чтобы эти работники пришли из вне системы", - сказал Луценко.

Генпрокурор признает, что новые люди могут вначале делать ошибки, но надеется, что им удастся "создать новую культуру отношений между работниками прокуратуры и обществом". По его словам, эти отношения должны перейти от деловых коррумпированных исключительно служению обществу и закону.

"Чем больше людей с юридическим образованием, но извне системы, зайдет к нам, тем больший результат я ожидаю", - сказал Луценко.