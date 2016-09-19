Луценко: я не могу набрать прокуратуру с нуля, разогнав всех, я в это не верю
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что выступает против реформирования органов прокуратуры путем полного увольнения всех старых кадров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде.
"Я не могу набрать прокуратуру с нуля, как говорят некоторые горячие головы: разогнать всех и взять новых. Я в это не верю, потому что я верю в микс старых профессионалов и молодой энергии", - заявил Луценко.
Как утверждает генпрокурор, такое сочетание кадров "дает возможность знать историю болезни, но принимать новые, возможно, инновационные решения".
"Я думаю, что как минимум 30% следователей должны быть теми, кто знает, как было раньше, кто знает историю болезни той или иной криминогенной зоны, но очень важно, чтобы в коллектив пришла молодежь, которая знает новые технологии, имеет свой угол видения", - заявил Луценко.
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Также он поддерживает привлечение к работе в органах прокуратуры большего количества женщин.
"Буквально в эти дни проходит конкурс на каждого третьего руководителя местных прокуратур, а также на 500 вакансий работников в этих органах. Я буду делать все, чтобы эти работники пришли из вне системы", - сказал Луценко.
Генпрокурор признает, что новые люди могут вначале делать ошибки, но надеется, что им удастся "создать новую культуру отношений между работниками прокуратуры и обществом". По его словам, эти отношения должны перейти от деловых коррумпированных исключительно служению обществу и закону.
"Чем больше людей с юридическим образованием, но извне системы, зайдет к нам, тем больший результат я ожидаю", - сказал Луценко.