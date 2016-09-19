Луценко: на Красной площади в Москве пройдут те же процессы, что и на Майдане в Киеве
Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что наступит время, когда на Красной площади в Москве пройдут те же процессы, что и на Майдане Независимости в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам науки, образования, культуры и СМИ в Киеве.
"Для нас важна не столько даже финансовая поддержка, хотя мы за нее благодарны, не столько даже дипломатическая поддержка - мы за нее очень благодарны. Я имею в виду санкции в отношении агрессора, и тому подобное. Нам очень важно чувствовать сигнал взаимопонимания, общей культуры, принадлежности к единой цели - продвигать пространство свободы и демократии на восток", - сказал Луценко.
Он отметил, что когда-то "кордон свободы" стоял в визуально разделенном стеной Берлине.
"Затем этот кордон переместился на Вислу - в столицу Польши. Затем он стоял по Днепру - в городе Киеве, Украина была разделена. Сегодня он стоит на нашей восточной границе. И я абсолютно убежден, что все, кто тут младше, кто старше, мы еще все увидим, что кордон свободы движется на восток", - отметил генпрокурор.
Луценко выразил мнение, что борьба с коррупцией является едва ли не наиболее показательным методом изменить это старое советское коррумпированное пространство".
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"То, что я делаю у себя, то, что мы делаем совместно с европейскими коллегами, дает прекрасный пример тем, кто находится по ту сторону стены", - сказал он.
Генпрокурор выразил уверенность, что "придет время, когда на Красной площади в Москве мы увидим те самые процессы, которые видели на украинском Майдане".
"В тот момент, когда Украина будет жить лучше, чем Россия, Россия начнет расширять пространство свободы на своей территории", - добавил Луценко.