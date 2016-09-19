Раде предлагают признать нелегитимной Госдуму РФ

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на брифинге в понедельник, 19 сентября

"Общая позиция всех западных партнеров относительно непризнания легитимности Государственной Думы РФ будет еще одним свидетельством того, что никто не признает и не признает незаконную аннексию Крыма. Более того, незаконная аннексия Крыма повлекла за собой сейчас и незаконность высшего законодательного органа Российской Федерации", - заявил Яценюк.

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Он сообщил, что "Народный фронт" призывает парламент поддержать заявление Верховной Рады Украины о непризнании легитимности Государственной Думы Российской Федерации и осуждении проведения так называемых выборов в Государственную Думу РФ, а также "об обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и другим международным организациям с тем, чтобы мир не просто осудил выборы в Государственную Думу РФ, но и присоединился к украинской позиции относительно нелегитимности этого органа, который был избран Кремлем с нарушением всех норм международного права".

Фракция "Народный фронт", подчеркнул он, зарегистрировала проект соответствующего постановления.

"Обращаемся к членам парламента и профильного комитета безотлагательно собраться, рассмотреть проект этого постановления и на текущей неделе проголосовать и принять соответствующее заявление о признании нелегитимности выборов в Государственную Думу Российской Федерации", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" выразил надежду, что Верховная Рада Украины завтра начнет рассмотрение этого вопроса как одного из приоритетных.

"Убежден, что Президент Украины, который сейчас находится на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, также обратится с соответствующим заявлением ко всем нашим западным партнерам и к членам ООН с тем, чтобы выборы не были признаны, чтобы мир продемонстрировал: Россия незаконно провела выборы на украинской территории, Россия незаконно сформировала Государственную Думу", - подчеркнул Арсений Яценюк.