Тимошенко заявляет, что с 25 августа правительство Януковича - вне закона

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с 25 августа правительство Виктора ЯНУКОВИЧА утратило легитимность.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции она обнародовала соответствующее обращение БЮТ к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и украинскому народу.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в соответствии со статьей 120 Конституции Украины, невозможным является совмещение депутатских полномочий с любой другой деятельностью, в частности, в органах исполнительной власти.

Также она напомнила, что в конце работы Верховной Рады прошлого, четвертого, созыв народные депутаты приняли закон, которым были урегулированы особенности увольнения лиц, совмещающих депутатские полномочия с другой работой на государственной службе. Лидер БЮТ отметила, что в соответствии со статьей 5 данного закона, акт о назначении народного депутата на должность государственного служащего утрачивает силу через 20 дней после его издания в случае несложения этим лицом депутатских полномочий.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, 25 августа прошло 20 дней со дня назначения Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и формирование Кабинета Министров, и таким образом настоящие акты автоматически утратили силу.

Она добавила, что, в соответствии с Конституцией, акты Кабинета Министров подписывает премьер, но поскольку истек срок для сложения им депутатских полномочий, В.ЯНУКОВИЧ не может подписывать решения правительства и подписанные им решения являются незаконными. «С 25 августа решения правительства являются незаконными», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что данный закон не имеет обратной силы, и даже в случае срочного сложения депутатских полномочий всеми членами правительства нынешний Кабинет Министров все равно останется неконституционным.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодня есть только один выход из сложившейся ситуации: Президент снова должен вносить кандидатуру премьера на рассмотрение Верховной Рады Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «у Президента снова появилось право роспуска парламента, поскольку уже на протяжении 60 дней нет правительства». «Я призываю Президента как гаранта Конституции немедленно прекратить деятельность незаконного правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ добавила, что сегодня соответствующее обращение будет разослано в посольства всех государств. Она отметила, что любой гражданин Украины сможет обжаловать в суде любое решение правительства, принятое после 25 августа.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, это обращение сегодня будет передано в Секретариат Президента.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что если правительство В.ЯНУКОВИЧА и в дальнейшем будет продолжать свою деятельность, то БЮТ будет оспаривать его решения в суде. Она также выразила готовность подготовить соответствующее обращение в Конституционный суд Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что считает возможным создание новой парламентской коалиции. «В принципе, этот вариант (создание новой коалиции – УНИАН) является возможным. Для Президента сегодня возникает прекрасная возможность защитить Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также добавила, что ее позиция о необходимости проведения досрочных парламентских выборов остается неизменной.