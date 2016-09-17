Правоохранители не будут усиливать охрану посольства РФ в день запрещенных выборов в Госдуму

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

Читайте такжеГройсман отреагировал на ночные "залпы" у посольства РФ в Киеве"Украина - это очень цивилизованная страна, мы будем делать то, что предусмотрено международным законодательством, мы не будем (усиленно - УНИАН) охранять избирательный процесс РФ. В Киеве есть порядок, мы будем выполнять свои функции в штатном режиме", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным.

В свою очередь в Кремле заявили, что выборы в Госдуму в диппредставительствах РФ на территории Украины состоятся, поскольку украинские власти не могут их запретить, но должны обеспечить их безопасность.

Сегодня ночью группа неизвестных атаковала российское посольство в Киеве, запустив в здание петарды и салюты.