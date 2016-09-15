"Единство ЕС нерушимо": Порошенко отреагировал на продление санкций Евросоюза против РФ

Об этом президент написал в Twitter.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против агрессора. Единство ЕС нерушимо. Спасибо за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», - отметил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко анонсировал специальное заседание СНБО, посвященное санкциям против РФ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Европейский Союз принял решение о продлении еще на полгода санкций, введенных в отношении 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Ограничительными мерами предусмотрено замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.