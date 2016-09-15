"Единство ЕС нерушимо": Порошенко отреагировал на продление санкций Евросоюза против РФ
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение ЕС продлить еще на полгода санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом президент написал в Twitter.
«Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против агрессора. Единство ЕС нерушимо. Спасибо за неизменную поддержку и солидарность с Украиной», - отметил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Европейский Союз принял решение о продлении еще на полгода санкций, введенных в отношении 146 граждан и 37 компаний за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Ограничительными мерами предусмотрено замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.
Приветствую решение Совета ЕС продлить санкции против агрессора. Единство ЕС непоколебима. Спасибо за неизменную поддержку и солидарность с Украиной.— Петр Порошенко (@poroshenko) 15 сентября 2016 г.