Евросоюз продлил еще на полгода санкции против пособников оккупантов Крыма и Донбасса

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Совете ЕС.

Решение было принято без обсуждения, по письменной процедуре.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов (COREPER) подтвердил намерение Совета ЕС продлить еще на шесть месяцев предупредительные меры за действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 марта 2017 года.

Санкции касаются замораживания активов и запрета на въезд в ЕС для 146 человек и 37 компаний. Решение должно быть опубликовано в Официальном журнале, после чего оно вступит в силу.

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9 марта этого года Евросоюз продлил на полгода санкции, примененные 17 марта 2014 года Советом ЕС против физических и юридических лиц за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Среди них - так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, другие псевдолжностные лица Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Арсений Павлов (Моторола) и Игорь Гиркин, экс-народный депутат Олег Царев. Всего в списке 146 человек.

Среди компаний – порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая «народная милиция Донбасса», санаторий «Нижняя Ореанда», национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», Национальный институт винограда и вина «Магарач» и Российский национальный коммерческий банк. Всего в списке 37 компаний.