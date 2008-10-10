Яценюк понял, что дела не будет, и закрыл заседание ВР

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что договориться с представителями фракций парламента «не представляется возможным».

По его словам, уже понятно, что «трибуна не будет разблокирована».

После этого народные депутаты в сессионном зале стали кричать, спрашивая, закрыто ли заседание ВР. На что А.ЯЦЕНЮК ответил: «Закрыто!» и покинул сессионный зал.

Как известно, в пятницу Верховная Рада Украины работает в пленарном режиме лишь на утреннем заседании.