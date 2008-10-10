Яценюк понял, что дела не будет, и закрыл заседание ВР
10:49, 10 октября 2008Политика
1518 0
Фракции не могут договориться
Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что договориться с представителями фракций парламента «не представляется возможным».
По его словам, уже понятно, что «трибуна не будет разблокирована».
После этого народные депутаты в сессионном зале стали кричать, спрашивая, закрыто ли заседание ВР. На что А.ЯЦЕНЮК ответил: «Закрыто!» и покинул сессионный зал.
Как известно, в пятницу Верховная Рада Украины работает в пленарном режиме лишь на утреннем заседании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter