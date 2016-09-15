Визит оккупантов в Крым: МИД назвал "ничтожной" поездку Путина и Медведева на аннексированный полуостров

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Российскому внешнеполитическому ведомству будет направлена сегодня соответствующая нота протеста. Мы реагируем на каждый случай несанкционированного въезда на территорию Крыма без согласия украинской стороны как российского руководства, так и любых других иностранных граждан»,- сказала Беца.

Читайте такжеМедведев в Крыму признал, что Россия с "трудом изыскивает" деньги на строительство Керченского моста

Она заявила, что МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным визитом высшего руководства России в Крым.

По ее словам, очередное посещение должностными лицами РФ Автономной Республики Крым свидетельствует о продолжающемся игнорировании российской стороной Устава ООН, законодательства Украины, а также резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года, которая подтвердила территориальную целостность Украины.

"Любые попытки российских чиновников интерпретировать подобные поездки, так называемые визиты в Украину, как внутригосударственные поездки являются ничтожными с точки зрения права", – подчеркнула Беца.

Как сообщал УНИАН, Путин и Медведев находятся сегодня, 15 сентября, в оккупированном Россией Крыму.