Богатырёва едет в Бишкек на саммит СНГ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА сегодня примет участие в заседании Совета глав государств - участников Содружества Независимых Государств (г. Бишкек, Киргизская Республика).

Об этом УНИАН сообщили в Аппарате СНБО, подчеркнув, что соответствующие полномочия предоставлены Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

По данным СНБО, повестка дня заседания Совета глав государств СНГ предусматривает рассмотрение пакета практических вопросов многостороннего сотрудничества.

На заседании планируется обсудить проект Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года, в разработке которого активно участвовала Украина.

Кроме того, важными для украинской стороны являются вопросы сотрудничества в области энергетики, противодействия незаконной миграции, а также институционного усовершенствования Содружества, отметили в СНБО.