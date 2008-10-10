Кириленко: если завтра не будет новой коалиции, Кабмин продолжит работу

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что в случае создания новой коалиции в Верховной Раде Украины, правительство Юлии ТИМОШЕНКО уйдет в отставку.

"Как только будет создана коалиция, мы сразу уйдем в отставку. Мы поздравим коалицию, спокойно пойдем в оппозицию. Мы привыкли в ней работать", - сказал И.КИРИЛЕНКО в эфире “5 канала”.

При этом он объяснил, что имеет в виду коалицию Партии регионов, НУ-НС и Блоку Литвина, которые в четверг, 9 октября, совместно проголосовали за включение в повестку дня вопроса финансирования внеочередных выборов. Он прибавил, что до официального опубликования указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады, она является легитимной и еще есть время создать такую коалицию.

"Если завтра не будет новой коалиции – правительство будет ответственно работать до последнего дня, пока не будет сформировано новое правительство", - сказал И.КИРИЛЕНКО.

На уточняющий вопрос, будет ли БЮТ рекомендовать Юлии ТИМОШЕНКО уйти с должности премьера в случае несоздания такой коалиции, он ответил: "Нет. Это будет безответственный шаг – дешевый и популистский. Работать нужно до последнего. Но мы поздравим коалицию и уйдем в отставку. Мы за власть не будем держаться".

На вопрос, будет ли БЮТ, как и в четверг, блокировать трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования за снижение порога явки на внеочередных выборах, И.КИРИЛЕНКО ответил: "В зале есть голоса. Мы это понимаем, и мы не будем блокировать трибуну".

В то же время он в который раз отметил, что БЮТ не будет голосовать за вопрос финансирования выборов, а также призывал депутатов принять сначала экономические и социальные законы.

"Давайте проголосуем для людей что-то, сделаем невозможной экономическую катастрофу, примем изменения бюджета на 2008 год. Страна без Госбюджета на 2009 год. Это хаос, это коллапс! Сейчас бюджет в Верховной Раде. Мы предлагаем его принять в первом и втором чтении", - сказал И.КИРИЛЕНКО.