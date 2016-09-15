У Путина объяснили, почему "не видят смысла" проводить встречу "нормандской четверки"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда перезапустить на высшем уровне переговоры в «нормандском формате» в октябре, Песков сказал: «Речь не идет о перезапуске».

«Речь идет о том, что в случае, если появятся перспективы обсуждения субстантивных вопросов, конкретных вопросов, связанных с реализацией Минских договоренностей, то тогда есть смысл проводить встречу «нормандской четверки» на высшем уровне. Для этого необходима ситуация, когда появятся реальные вопросы для обсуждения», - подчеркнул он.

По словам Пескова, собственно об этом президент России Владимир Путин сказал в Китае главам Франции и Германии.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. После этого российская сторона под разными предлогами избегает переговоров в таком формате.

21 июня пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле не готовы ради «галочки» проводить встречу глав стран «нормандского формата».

«Безусловно, и президент России, и другие участники «нормандской четверки», они постоянно готовы общаться, готовы проводить встречи и так далее. Вместе с тем, проводить встречи только ради того, чтобы поставить галочку о проведенном мероприятии… Нужны существенные подвижки в плане компенсации упущенного времени, в плане демонстрации готовности выполнять Минские договорённости, в первую очередь со стороны Киева», - сказал Песков.

10 августа Путин заявил, что последние события в Крыму, когда ФСБ России обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, являются основанием для отказа от встречи в «нормандском формате» в Китае.

5 сентября президент Франции Олланд сообщил, что четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели.

Тогда же Путин заявил, что ему «придется общаться» с Порошенко в рамках «нормандского формата».

14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что главы МЗС Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.