МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит "нормандской четверки" на высшем уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Украины и Германии Павлом Климкиным и Франком-Вальтером Штайнмайером.

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"Мы стараемся обеспечить живучесть этого формата через несколько месяцев его стагнации. Мы пытаемся перезапустить его снова, и это значит подготовить и собрать все необходимые условия для проведения на самом высоком политическом уровне саммита в "Нормандском формате" с участием президента Франции Франсуа Олланда, канцлера Германии Ангелы Меркель, президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина", - сказал он и добавил: "Сегодняшняя встреча является важным этапом в достижении этой цели".