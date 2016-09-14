ProZorro в Днепре: горсовет сэкономил 24 миллиона и вошел в пятерку лидеров по использованию системы

Новый инструмент электронной демократии, который упрощает заказчикам выполнение требований электронных закупок, запустили в соответствии с решением городского головы Днепра Бориса Филатова от 9 сентября.

Внедрение инновации отметил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов. «В Днепре запустили информационный ресурс для системы публичных электронных закупок ProZorro – «Прозрачное Днипро». Он имеет нормативную базу и пакеты документов, рекомендации, спецификации, которые касаются именно города. Кто хочет торговать с городским бюджетом – это хороший старт. Спасибо, Борис Филатов и Яника Мерило», – написал Максим Нефедов на своей странице в социальной сети.

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Заместитель министра также подчеркнул, что Днепр является достойным примером для других городов. «Днепр планирует внедрять пилотный модуль Transparency International Ukraine для оценки рисков. Хороший пример для других городов – Кривой Рог, это я о тебе», – добавил он.

«Прозрачный Днепр» является программным комплексом, который помогает системе допорогових закупок быть максимально четкой и функциональной. Ресурсом будут пользоваться коммунальные предприятия и учреждения мэрии. В частности, платформа позволяет быстро проводить подготовку к плановым закупкам, а также к осуществлению аварийных закупок и закупок на допороговые суммы. База информационного ресурса будет постоянно обновляться. Этим будут заниматься профильные ведомства мэрии, а также пользователи программного комплекса. В частности, здесь будут появляться данные об операторах и партнерах рынка закупок.

Отметим, что на данный момент через систему ProZorro горсовет Днепра провел 7280 закупок, что позволило сэкономить около 24 млн грн бюджетных средств. Сегодня днипровская мэрия занимает 4-е место в общеукраинском рейтинге. Также при городском совете создан мониторинговый комитет, и еженедельно закупки, которые не соответствуют всем требованиям, рассматриваются совместно с организацией «Общественный Контроль» и командой ProZorro.

«Днепр по количеству закупок отстает только от Киева, министерства инфраструктуры и Днепропетровской обладминистрации. При этом в Днепре закупки максимально урегулированы», – отметила и. о. заместителя городского головы Яника Мерило.