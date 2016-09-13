"Ассамблея пустой болтовни": Геращенко рассказала, как президент ПАСЕ ежемесячно ездит в Москву с просьбами о диалоге

Об этом Геращенко на писала в Facebook.

«Если ПАСЕ признает полномочия нелегитимной делегации Госдумы, если ПАСЕ наплюет на свои же принципы и позволит вернуться делегации страны, которая не выполнила ни одну резолюцию ПАСЕ и чихать хотела на все нормы международного права, если ПАСЕ сама себя так не уважает - украинской делегации (да и делегациям других стран, осознающих деградацию такой организации) следует рассмотреть возможность о приостановлении своего участия в "ассамблее пустой болтовни", резолюции которой можно не выполнять, потому что она сама это преспокойно допускает, а президент Аграмунт еще и ежемесячно ездит в Москву с просьбами о диалоге», - написала Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, делегация РФ до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях Ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

22 августа постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы и в ПАСЕ продолжается борьба за возможное восстановление полномочий российской делегации. По его словам, октябрьская сессия Ассамблеи в этом плане будет очень сложной.