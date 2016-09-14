Луценко объяснил, почему арестованные средства Арбузова не могут попасть в бюджет Украины

Об этом он заявил в эфире программы "Левый берег" на 24 канале.

Читайте такжеКартины и скульптуры банка Арбузова продадут на аукционе - СМИ"Полтора миллиарда долларов Арбузова находятся в Украине, однако мы не можем их забрать в бюджет, пока не узнаем, что офшоры, на которых числятся деньги, не связанные с ним лично", – сказал Луценко.

Генпрокурор также добавил, что ответ на вопрос относительно оффшорных фирм должно предоставить Министерство юстиции Кипра.