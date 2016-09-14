Луценко объяснил, почему арестованные средства Арбузова не могут попасть в бюджет Украины
12:13, 14 сентября 2016Политика
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Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, почему Украина не может забрать в бюджет арестованные средства Арбузова.
Сначала надо узнать, связаны ли оффшоры с самим Арбузовым, отмечает Луценко / УНИАН
Об этом он заявил в эфире программы "Левый берег" на 24 канале.
Читайте такжеКартины и скульптуры банка Арбузова продадут на аукционе - СМИ"Полтора миллиарда долларов Арбузова находятся в Украине, однако мы не можем их забрать в бюджет, пока не узнаем, что офшоры, на которых числятся деньги, не связанные с ним лично", – сказал Луценко.
Генпрокурор также добавил, что ответ на вопрос относительно оффшорных фирм должно предоставить Министерство юстиции Кипра.
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