Луценко передал дела некоторых чиновников времен Януковича в военную прокуратуру

Об этом Луценко сообщил Громадському.

По его словам, было передано 4-5 фамилий из санкционного списка, которые «надо оперативно сделать частью статьи 255 властного ОПГ (организованной преступной группировки - ред.) времена Януковича».

Вместе с тем, Луценко не уточнил, какие именно «санкционные фамилии» передали в военную прокуратуру.

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Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила Громадському, что Луценко передал военной прокуратуре все дела с так называемого санкционного списка из 16 человек.

Однако, 21 мая Юрий Луценко пообещал адвокатам семей Небесной Сотни, что в военную прокуратуру передадут дела исключительно экс-главы Нацбанка Сергея Арбузова и олигарха Сергея Курченко.

«Дела Арбузова и Курченко передаются заместителю военного прокурора Жербицкому. Дела по другим высокопоставленным чиновникам остаются в УСР», — говорится в сообщении «Адвокатской совещательной группы» в Facebook.

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Сам Горбатюк сообщил Громадському, что генпрокурор ему еще не объяснил, чем обусловлено такое решение. «Встреча с Луценко у меня назначена на завтра в Управлении спецрасследований», — добавил Горбатюк.