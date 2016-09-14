Гройсман публично извинился перед Зубко за мат в Верховной Раде
11:39, 14 сентября 2016Политика
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В среду на правительственном совещании перед заседанием Кабмина премьер-министр извинился за оскорбление вице-премьера Зубко в зале парламента в пятнцу.
Гройсман извинился перед Зубко / Фото УНИАН
Об этом пишет Цензор.нет со ссылкой на источник в в Кабмине.
Читайте также"Это рабочие вещи": Зубко прокомментировал эмоциональную перепалку с Гройсманом в Раде (видео)Утром 14 сентября, премьер-министр Владимир Гройсман публично извинился за свою несдержанность в ложе правительства, когда он жестко высказался в адрес вице -премьера Геннадия Зубко.
"Гройсман и Зубко пожали друг другу руки. Конфликт можно считать исчерпанным", - отметил источник.
Напомним, что инцидент произошел 9 сентября во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады Украины, когда Гройсман позволил себе грубые выражения в адрес Зубко и нецензурную брань
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