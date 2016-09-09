Гройсман отчитал в Раде вице-премьера: "Еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й" (видео)

Гройсман переадресовал вопрос нардепа Олег Мусия о ситуации с пожарами на терриконах вице-премьеру Геннадию Зубко.

В свою очередь вице-премьер эмоционально заявил, что уже дал соответствующее поручение.

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"Я тут причем? Есть ГСЧС, есть Минтопэнерго, которое за это несет ответственность. Я поручение дал ГСЧС, дальше что с меня надо?", - заявил Зубко.

На это Гройсман отреагировал: "Выключи микрофон. Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й отсюда".