Гройсман отчитал в Раде вице-премьера: "Еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й" (видео)

13:16, 09 сентября 2016
Политика
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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал вице-премьер-министра Геннадия Зубко, забыв выключить микрофон.

Гройсман просит нардепов поддержать его кандидатуру / REUTERS

Гройсман переадресовал вопрос нардепа Олег Мусия о ситуации с пожарами на терриконах вице-премьеру Геннадию Зубко.

В свою очередь вице-премьер эмоционально заявил, что уже дал соответствующее поручение. 

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"Я тут причем? Есть ГСЧС, есть Минтопэнерго, которое за это несет ответственность. Я поручение дал ГСЧС, дальше что с меня надо?", - заявил Зубко.

На это Гройсман отреагировал: "Выключи микрофон. Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й отсюда".

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