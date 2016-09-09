Гройсман отчитал в Раде вице-премьера: "Еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й" (видео)
13:16, 09 сентября 2016Политика
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Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал вице-премьер-министра Геннадия Зубко, забыв выключить микрофон.
REUTERS
Гройсман переадресовал вопрос нардепа Олег Мусия о ситуации с пожарами на терриконах вице-премьеру Геннадию Зубко.
В свою очередь вице-премьер эмоционально заявил, что уже дал соответствующее поручение.
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"Я тут причем? Есть ГСЧС, есть Минтопэнерго, которое за это несет ответственность. Я поручение дал ГСЧС, дальше что с меня надо?", - заявил Зубко.
На это Гройсман отреагировал: "Выключи микрофон. Ты еще раз так скажешь, я тебя выгоню на...й отсюда".
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