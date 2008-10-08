Депутаты хотят забрать у Ющенко Госохрану

Народные депутаты предлагают отменить статус Управления государственной охраны как военной организации.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендует парламенту принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О государственной охране органов государственной власти и должностных лиц".

Этим законопроектом, внесенным, в частности, народными депутатами Геннадием МОСКАЛЕМ (“Наша Украина – Народная самооборона”), Анатолием ГРИЦЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”), Александром КУЗЬМУКОМ (Партия регионов), предлагается изменить порядок подчинения Управления государственной охраны Президенту Украины, передав полномочия Кабинету Министров.

Согласно документу, в частности, предусматривается установить для работников управления специальные звания, урегулировать их присвоение и прохождение службы лицами рядового и начальственного состава управления в соответствии с положением, которое будет утверждаться Кабмином.

В соответствии с проектом, правительство должно определить перечень объектов государственной охраны, а Комитету ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности предоставляется право решать вопрос о назначении на должности и освобождении от должностей руководства управления.

Авторы документа аргументировали важность принятия закона необходимостью ввести европейские стандарты в работу основного органа, осуществляющего охрану органов государственной власти Украины и должностных лиц.

Народные депутаты считают целесообразным провести демилитаризацию Управления государственной охраны Украины, изменить его статус с военной организации на гражданскую структуру. По их убеждению, это необходимо "для соблюдения законности в деятельности государственного правоохранительного органа специального назначения, которым является Управление государственной охраны Украины, поддержания политической стабильности в обществе, становления и развития гражданского общества, предупреждения и недопущения нарушений конституционных прав и свобод, защиты законных интересов граждан Украины”.