Боевики 9 раз нарушили "режим тишины" - штаб АТО

19:03, 11 сентября 2016
Война
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На Мариупольском направлении террористы 5 раз обстреляли украинские опорные пункты в Широкино и Водяном, применяя артиллерию и минометы.

Фото УНИАН

Боевики за сегодняшний день 9 раз нарушили «режим тишины», сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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В частности, как отмечается в сводке по состоянию на 18.00, на Мариупольском направлении террористы 5 раз обстреляли украинские опорные пункты в Широкино и Водяном, применяя артиллерию и минометы. 

«На Донецком направлении зафиксировано 4 нарушения “режима тишины”. Провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке и Луганском из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении. 

«Но, несмотря на провокационные действия боевиков, Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские соглашения», - добавили в штабе.

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