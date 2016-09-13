В Минобороны сообщили о еще больших потерях среди украинских военных на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих погибли», - сказал он.

Мотузяник уточнил, что двое военнослужащих погибли вчера во время боевого столкновения вблизи Станицы Луганской, еще один военнослужащий погиб в результате артиллерийского обстрела с использованием 122-мм пушек в районе Чармалыка.