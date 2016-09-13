В Минобороны сообщили о еще больших потерях среди украинских военных на Донбассе
13:19, 13 сентября 2016Война
17726 0
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 15 ранены - советник Порошенко
«За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих погибли», - сказал он.
Мотузяник уточнил, что двое военнослужащих погибли вчера во время боевого столкновения вблизи Станицы Луганской, еще один военнослужащий погиб в результате артиллерийского обстрела с использованием 122-мм пушек в районе Чармалыка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter