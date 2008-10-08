Ляпина подозревает, что Тимошенко развела журналистов как лохов?

Главной целью Блока Юлии Тимошенко на досрочных выборах в Верховную Раду будет «уничтожение «Нашей Украины»».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в интервью журналистам выразила народный депутат Ксения ЛЯПИНА («Наша Украина – Народная самооборона»).

Она отметила, что в последние дни БЮТ, не ведя никаких переговоров с фракцией НУ-НС, уже начал «свою активную предвыборную кампанию».

По словам К.ЛЯПИНОЙ, речь идет, в частности, о подписании в одностороннем порядке коалиционного соглашения, а также о предложенных БЮТом документах, которые не содержат согласованных позиций с фракцией НУ-НС, и «разнообразные пиар-шоу под названием: «телефон не отвечает, ай-я-яй, как это ужасно». (Имеется в виду попытка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО позвонить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в присутствии журналистов – УНИАН).

«Хотя мы не знаем, что это за телефон, куда он звонит, и от того, что на бумажечке написано «Президент Украины», еще не является гарантией, что телефонный звонок был Президенту», - отметила К.ЛЯПИНА.

Она также обвинила Ю.ТИМОШЕНКО в том, что с ее стороны не было никакой реакции на «откровенные неприкрытые оскорбления», высказанные в адрес Президента Украины В.ЮЩЕНКО во время переговоров в Москве, поскольку речь идет об оскорблениях не так В.ЮЩЕНКО, как о «оскорблениях относительно государства Украина».

К.ЛЯПИНА подчеркнула, что фракция НУ-НС отрицательно воспринимает результаты переговоров Ю.ТИМОШЕНО в Москве, поскольку после их проведения не были даны ответы на вопросы, которые всех интересуют.

К.ЛЯПИНА также отметила, что представители БЮТ ведут переговоры с отдельными представителями фракции НУ-НС, во время которых делают им предложения «для личных возможностей».