Томенко пришел к депутатам с двумя новостями - хорошей и плохой
16:26, 07 октября 2008Политика
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ВР будет работать завтра с 10.00?
Сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады Украины было открыто и сразу же закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании заместитель председателя парламента Николай ТОМЕНКО отметил, что у него есть две новости, одна из которых хорошая, а вторая плохая.
По его словам, хорошая новость – «вечернее заседание ВР открыто», плохая новость – «вечернее заседание ВР закрыто».
При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что следующее заседание парламента начнется завтра в 10.00.
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