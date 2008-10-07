Томенко пришел к депутатам с двумя новостями - хорошей и плохой

Сегодняшнее вечернее заседание Верховной Рады Украины было открыто и сразу же закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании заместитель председателя парламента Николай ТОМЕНКО отметил, что у него есть две новости, одна из которых хорошая, а вторая плохая.

По его словам, хорошая новость – «вечернее заседание ВР открыто», плохая новость – «вечернее заседание ВР закрыто».

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что следующее заседание парламента начнется завтра в 10.00.