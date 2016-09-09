Чубаров о "выборах" в Госдуму РФ в Крыму: ни одного честного человека там не будет (видео)

13:48, 09 сентября 2016
Политика
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Проведение выборов на оккупированных территориях является преступным, а их результаты - нелегитимными.

Фото УНИАН

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал намерение России провести выборы в оккупированном Крыму незаконным и преступными.

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По его словам, ни одного порядочного человека на участке не будет.

"Вопреки международному праву и предостережениям международных организаций, РФ намерена провести выборы в Государственную Думу России и на территории оккупированного ею Крыма", – говорится в заявлении.

Также Чубаров считает, что намерения России провести выборы в Крыму являются "незаконными и преступными", а организаторы выборов – "преступники".

8 сентября Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с призывом воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также не признавать их результаты при любых обстоятельствах.

Голосование назначено на 18 сентября.

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