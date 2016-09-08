Советником Полторака стал генерал, возглавлявший командование вооруженных сил США
17:19, 08 сентября 2016Политика
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Бывший командующий центрального командования Вооруженных сил США, отставной генерал Джон Абизаид займет должность старшего военного советника министра обороны Украины Степана Полторака.
Абизаид обеспечит авторитетную консультацию министра Полторака / Фото: osd.dtic.mil
Его назначение состоялось в рамках подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве между Украиной и США. Документ был подписан в Лондоне.
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"Абизаид обеспечит авторитетную консультацию министра Степана Полторака и других высокопоставленных украинских чиновников, в отношении реформ, призванных привести вооруженные силы Украины в соответствие с западными принципами и стандартами, такими как усиление демократического гражданского контроля над вооруженными силами, борьба с коррупцией переход к совместной с НАТО структуре персонала", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.
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