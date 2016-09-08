В МИД объяснили, почему изменилась риторика Путина по "нормандскому формату" (видео)

Об этом заявил директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексей Макеев, передает 5 канал.

"После саммита в Гуанчжоу риторика (России относительно "нормандского формата" – Ред.) изменилась абсолютно. И это произошло потому, что перед саммитом президент провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами и фактически на площадке в Гуанчжоу лидеры мировых держав выходили с украинской позицией, когда контактировали с Путиным", – отметил он.

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Макеев отметил: "Важна не сама встреча, важно, эта встреча принесет результат, позволит выйти из этого порочного круга или, я бы даже сказал, из того тупика, куда весь процесс завела Российская Федерация, не желая выполнять пункт 1, 2,3, 4 и вплоть до последнего".

Со слов директора Департамента политики и коммуникации МИД, украинская сторона пока не видит особого основания для проведения встречи в "нормандском формате".

"Только мы с нашими партнерами увидим, что есть шанс на достижение реальных договоренностей, как выйти из этого тупика, когда мы увидим, что российская сторона действительно готова прекратить огонь, готова выполнить все элементы по безопасности... тогда мы будем готовы к проведению встречи", – отметил Макеев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата встречи в "нормандском формате" не определена, сначала необходимо провести экспертную работу.