У Путина дали свое объяснение, почему до сих пор не определена дата встречи в "нормандском формате"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нужно проделать на экспертном уровне большую работу. Президент РФ сказал, что собираться есть смысл только после того, как эта работа будет проделана и будет понятно, на какой результат поможет выйти такая встреча», - сказал он.

«Пока это необходимое расстояние мы не прошли», - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Тогда лидеры стран «нормандского формата» поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

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После этого российская сторона под разными предлогами избегает переговоров в таком формате.

21 июня пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле не готовы ради «галочки» проводить встречу глав стран «нормандского формата».

«Безусловно, и президент России, и другие участники «нормандской четверки», они постоянно готовы общаться, готовы проводить встречи и так далее. Вместе с тем, проводить встречи только ради того, чтобы поставить галочку о проведенном мероприятии… Нужны существенные подвижки в плане компенсации упущенного времени, в плане демонстрации готовности выполнять Минские договорённости, в первую очередь со стороны Киева», - сказал Песков.

10 августа Путин заявил, что последние события в Крыму, когда ФСБ России обвинила украинскую разведку в якобы подготовке терактов на полуострове, является основанием для отказа от встречи в «нормандском формате» в Китае.

5 сентября Олланд сообщил, что четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» могут состояться в ближайшие недели.

Тогда же Путин заявил, что ему «придется общаться» с президентом Украины Порошенко в рамках «нормандского формата».