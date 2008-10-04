В ПР посчитали, когда можно, и когда нельзя распускать ВР

У политиков давно вошло в привычку всякий раз «гнуть» правовые нормы, приспосабливая их к потребностям текущего дня – или часа. Так заявил регионал Сергей Кивалов, комментируя УНИАН возможные (по данным разных источников) сроки роспуска Верховной Рады.

Глава комитета ВР по вопросам правосудия возмутился «самопальными» пророчествами: то они объявляют датой роспуска парламента 3 октября, а новые выборы прочат на декабрь. То «меняют гнев на милость» - переносят роспуск ВР на 16 октября.

«А чтобы время шло быстрее, - добавил Кивалов, - придумали свой, особый календарь. Где в месяце не 30 дней, а 29». Только так, считает нардеп, можно было получить дату возникновения права на роспуск Парламента 16 октября.

Юридическое «обоснование» этих дат вызвало не меньшее возмущение нардепа. Пропагандисты выборов, считает он, попросту переступили через две нормы Конституции - статьи 82 и 90.

«Во-первых, статья 90 Конституции запрещает превращать выборы парламента в ежемесячные, - заявил Кивалов. - Нынешний парламент, итак избранный на досрочных выборах, нельзя распускать как минимум год после избрания, который истечет только 14 ноября 2008 года. Отсчет ведется с 15 ноября прошлого года, когда ЦИК своим Постановлением №562 зарегистрировала 300-го народного депутата, что означало, согласно статье 82 Конституции, избрание Верховной Рады».

Так что Президент получит право прекратить полномочия Парламента не ранее 15 ноября. Если он распустит Парламент в тот же день, то выборы обязан будет назначить в течение двух месяцев. Но назначить выборы мало, их надо еще организовать.

Предыдущие досрочные выборы, как известно, назначались 27 мая, а состоялись только 30 сентября. «В этот раз Президенту еще сложнее: вступил в силу закон о реестре избирателей, - напомнил Кивалов, - который требует за два месяца до любых выборов выдать полную электронную копию реестра представителям политических партий. А передавать пока нечего. В ЦИК говорят, что успеют не ранее 15 декабря. То есть, с учетом требования нового Закона, выборы можно будет назначить не ранее 15 февраля. Но, по Конституции, с момента роспуска Парламента до дня выборов должно пройти не более двух месяцев. То есть, даже 15 ноября Парламент нельзя будет распускать. Только 17 декабря».