Луценко отвечает: военных переворотов не будет

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает не усугублять непростую политическую ситуацию в Украине мрачными сценариями и уверяет, что попытки реализовать силовой вариант не будет. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» .

«Люди могут спать спокойно. Военных переворотов в нашей стране не случится», - заявил глава МВД.

По его словам, «президент может отдавать приказы только в рамках своих полномочий. Использование ВВ для блокирования государственных органов власти – грубое нарушение Конституции и законов со всеми вытекающими последствиями для инициаторов», - отметил министр.

«Я вообще рассчитываю на здравый смысл политиков. Авторитет Украины в мире сегодня находится… Оставим в покое злополучный плинтус. Скажем так, он примерно такой, как в начале выборов-2004. Давайте и без того непростую ситуацию не усугублять мрачными сценариями. Все будет спокойно. Я отвечаю за свои слова», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.