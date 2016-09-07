В Раде пожаловались на отсутствие Лещенко, нардеп заверил, что находится в Тбилиси официально (фото)

Об этом во время заседания Верховной Рады сообщил нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник, передает ТСН.

Также Пинзеник показал фото из самолета, в котором увидели Лещенко. Снимок он получил от знакомых, которые летели тем же рейсом.

Нардеп отметил, что Лещенко не оформлял командировку и не объяснил своего отсутствия на заседании ВР.

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"Вообще в этой информации нет ничего плохого. Плохо только в том аспекте, что Сергея Лещенко нет в зале во время пленарного заседания. Насколько мне известно, он не находится в командировке, а это прямое нарушение депутатской дисциплины. Поэтому не так важно, в Тбилиси не в Тбилиси, а важно, что его нет на работе. Пусть бы нардеп объяснил, почему его нет на месте в рабочее время", - сказал Пинзеник.

На сайте Верховной Рады нардеп Сергей Лещенко отмечен как отсутствующий на утреннем заседании 7 сентября.

В свою очередь Лещенко заявил ТСН, что в Тбилиси он посетит конференцию, организатором которой выступил Центр международного лидерства и исследований экономической политики Института Маккейна в Грузии.

Кроме того, Лещенко отметил, что встретится с генсеком НАТО, который находится в Грузии с двухдневным визитом.

"В Тбилиси на конференции Института МакКейна. Во второй половине дня встречаюсь с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом. Свое отсутствие в Раде оформил официально", - сообщил нардеп.

Ранее УНИАН сообщал, что Лещенко стал владельцем элитной недвижимости на улице Франка за 7,5 млн грн.