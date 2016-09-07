Кучма полетел в Минск
10:54, 07 сентября 2016Политика
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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма вылетел в Минск для участия в заседании.
Кучма вылетел в Минск / Фото УНИАН
Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер, передает ЛІГА.net.
Сегодня состоится встреча трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) в Минске.
Читайте такжеОлланд и Меркель: прекращение огня на Донбассе с 1 сентября должно стать долговременнымРанее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что Украина намерена на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 7 сентября инициировать рассмотрение вопроса предоставления необратимого и всеобъемлющего характера режиму прекращения огня на Донбассе, который был объявлен с 1 сентября.
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