Кучма полетел в Минск

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер, передает ЛІГА.net.

Сегодня состоится встреча трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) в Минске.

Читайте такжеОлланд и Меркель: прекращение огня на Донбассе с 1 сентября должно стать долговременнымРанее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что Украина намерена на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 7 сентября инициировать рассмотрение вопроса предоставления необратимого и всеобъемлющего характера режиму прекращения огня на Донбассе, который был объявлен с 1 сентября.