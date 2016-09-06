У Порошенко довольны: на саммите G20 Украина получила, что хотела
Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подчеркивает, что несмотря на то, что Украина физически не была представлена на саммите "Большой двадцатки", ей удалось достичь результатов, к которым она стремилась.
Об этом он заявил в радиопрограмме "Донбасс. Реалии", говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"Это большое достижение президента Украины, украинской дипломатии, потому что именно перед саммитом, а мы знали что будет вынесен вопрос по Украине, мы провели достаточно интенсивную дипломатическую артподготовку для того, чтобы этот вопрос обсуждался и обсуждался в нужном для нас русле", - отметил Елисеев.
По словам дипломата, глава государства провел интенсивные консультации с рядом лидеров стран G20, в частности, телефонные конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, были контакты с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, вице-президентом США Джоном Байденом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Европейского совета Дональдом Туском.
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"Кроме того, непосредственно перед саммитом по поручению Петра Порошенко специальный посланник президента посетил Берлин. Состоялись результативные переговоры в трехстороннем формате с немцами и французами, где была согласована общая линию, где мы (Украина) изложили наше видение того, какие вопросы необходимо затронуть. Более того, мы передали списки пленных, которые сейчас удерживаются как на Донбассе, так и являются политическими заложниками в России", - сообщил заместитель главы АП.
По убеждению Елисеева, именно благодаря проведенной работе Украине удалось получить ожидаемые результаты.
"Мы достигли главной цели - за нашей спиной никакие вопросы относительно Украины не решались, без нашего согласия. Во-вторых - очень важно, что все же так, как неоднократно и заявлял президент Украины - мы вернулись к "нормандскому" формату на уровне лидеров. Об этом свидетельствует недавнее заявление президента Путина о том, что он согласился выйти на "нормандский" формат на уровне лидеров", - констатировал он.
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"Мы приветствуем эти результаты и благодарны нашим партнерам - Соединенным Штатам, канцлеру Германии, президенту Франции за ту поддержку, которую мы получили", - добавил Елисеев.
В то же время он отметил, что работа в "нормандском" формате никогда не прекращалась, ведь он заключается не только во встрече глав государств и правительств, но содержит в себе и работу экспертов по безопасности и военным вопросам, а также работу на уровне дипломатических советников соответствующих лидеров.