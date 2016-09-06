У Порошенко довольны: на саммите G20 Украина получила, что хотела

Об этом он заявил в радиопрограмме "Донбасс. Реалии", говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Это большое достижение президента Украины, украинской дипломатии, потому что именно перед саммитом, а мы знали что будет вынесен вопрос по Украине, мы провели достаточно интенсивную дипломатическую артподготовку для того, чтобы этот вопрос обсуждался и обсуждался в нужном для нас русле", - отметил Елисеев.

По словам дипломата, глава государства провел интенсивные консультации с рядом лидеров стран G20, в частности, телефонные конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, были контакты с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, вице-президентом США Джоном Байденом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Европейского совета Дональдом Туском.

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"Кроме того, непосредственно перед саммитом по поручению Петра Порошенко специальный посланник президента посетил Берлин. Состоялись результативные переговоры в трехстороннем формате с немцами и французами, где была согласована общая линию, где мы (Украина) изложили наше видение того, какие вопросы необходимо затронуть. Более того, мы передали списки пленных, которые сейчас удерживаются как на Донбассе, так и являются политическими заложниками в России", - сообщил заместитель главы АП.

По убеждению Елисеева, именно благодаря проведенной работе Украине удалось получить ожидаемые результаты.

"Мы достигли главной цели - за нашей спиной никакие вопросы относительно Украины не решались, без нашего согласия. Во-вторых - очень важно, что все же так, как неоднократно и заявлял президент Украины - мы вернулись к "нормандскому" формату на уровне лидеров. Об этом свидетельствует недавнее заявление президента Путина о том, что он согласился выйти на "нормандский" формат на уровне лидеров", - констатировал он.

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"Мы приветствуем эти результаты и благодарны нашим партнерам - Соединенным Штатам, канцлеру Германии, президенту Франции за ту поддержку, которую мы получили", - добавил Елисеев.

В то же время он отметил, что работа в "нормандском" формате никогда не прекращалась, ведь он заключается не только во встрече глав государств и правительств, но содержит в себе и работу экспертов по безопасности и военным вопросам, а также работу на уровне дипломатических советников соответствующих лидеров.