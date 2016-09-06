В АП убеждены в новой встрече в "нормандском" формате, она может пройти в Берлине

Об этом заявил в радиопрограмме "Донбасс. Реалии" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Елисеев сообщил, что в ближайшее время состоится телефонная конференция Порошенко, Меркель и Олланда, в ходе которой будут обсуждены последствия договоренностей, их результаты и "наработана общая позиция на ближайшую перспективу".

Заместитель главы Администрации также выразил убеждение относительно проведения встречи в "нормандском" формате на уровне лидеров государств, то есть, президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии.

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"Конечно же, дата должна быть согласована со всеми сторонами", - сказал он.

Елисеев не исключил, что местом проведения мероприятия может стать Берлин.

"По крайней мере, такое предложение во время одной из телефонных конференций выдвигала канцлер Германии. Поэтому мы ведем подготовку", - резюмировал заместитель главы АП.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ему "придется общаться" с Порошенко в рамках "нормандского" формата.

Олланд заявил, что четырехсторонние переговоры в "нормандском" формате могут пройти в ближайшие недели.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия после событий в Крыму, когда оккупантами были задержаны "украинские диверсанты", якобы готовившие в регионе теракты, полностью отказалась рассматривать перспективу встречи в "нормандском" формате с участием Порошенко.