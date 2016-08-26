Боевики подтвердили, что удерживают в плену 47 украинцев - Тандит

Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".

"Нас очень интересует освобождение оставшихся заложников. Мы впервые получили цифру 47 человек - 47 имен, наших заложников", - сообщил он.

Тандит добавил, что Украина готова к обмену пленными по формуле "всех на всех".

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