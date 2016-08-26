Боевики подтвердили, что удерживают в плену 47 украинцев - Тандит
17:11, 26 августа 2016Война
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Служба безопасности Украины заявляет о подтверждении боевиками "ДНР" и "ЛНР" удержания 47 пленных украинцев.
Содержание 47 заложников подтвердили боевики, заявил Тандит / Фото УНИАН
Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".
"Нас очень интересует освобождение оставшихся заложников. Мы впервые получили цифру 47 человек - 47 имен, наших заложников", - сообщил он.
Тандит добавил, что Украина готова к обмену пленными по формуле "всех на всех".
Читайте такжеСБУ рассматривает Савченко в качестве союзника по освобождению пленных на ДонбассеРанее Тандит заявлял, что за более чем два года российской агрессии против Украины были освобождены из плена или найдены около 3080 украинцев.
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