Тимошенко промолчала о 10% своего разговора с Медведевым

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ходе встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ обсуждались вопросы преимущественно экономического характера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На встрече обсуждались 11 приоритетов в экономическом сотрудничестве, каждый приоритет мы детально обсудили, определили, какие шаги должны быть сделаны. Мы проанализировали позитивную ситуацию, которая привела к тому, что товарооборот между Украиной и Россией увеличился рекордно, на 54%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в ходе встречи также обсуждался вопрос поставок природного газа из России в Украину. «Безусловно, мы обсудили все детали, которые необходимы, чтобы все газовые соглашения были поддержаны и Президентом России. Все встречи, которые у меня были в России, на 90% были посвящены решению проблемы обеспечения Украины природным газом», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее встреча с Д.МЕДВЕДЕВЫМ планировалась изначально, но она смогла состояться только после того, как Президент РФ вернулся из Санкт-Петербурга, где проходили российско-германские консультации на высшем уровне.

«Встреча была подтверждена практически уже после того, как завершились все встречи в узком и расширенном составе с премьер-министром России», - отметила глава украинского правительства.