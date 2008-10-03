Тимошенко с Путиным нашли форму: транзит дорожает, газ дешевеет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в ходе переговоров в Москве 2 октября была найдена форма повышения тарифа на транзит газа по территории Украины, которая снизит цену газа для нашей страны.

Об этом премьер сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя по просьбе УНИАН свои прежние заявления о том, что повышение тарифа на транзит может привести к росту цены на газ.

«Мы нашли такую форму, которая не приводит к увеличению цены на газ, а наоборот, приводит к уменьшению цены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьера, такого результата можно будет достичь за счет стоимости технологического газа, который используется для прокачки через территорию Украины в Европу.

«Стоимость этого технологического газа, я думаю, будет обсуждаться в отдельном переговорном процессе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что стоимость транзита наполовину состоит из стоимости технологического газа.

«От стоимости этого газа зависит цена на транзит», - сказала премьер.

Справка УНИАН. Цена поставки газа в Украину в 2008 году выросла до 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году. При этом ставка транзита была увеличена в 2008 году с 1,6 до 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.