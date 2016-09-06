НФ требует выдворения за пределы Украины российского пропагандиста Шувалова
«Народный фронт» на заседании фракции единогласно принял решение о требовании к СБУ относительно выдворения из Украины российского пропагандиста Игоря Шувалова.
Об этом заявил председатель фракции после завершения заседания.
«Фракция «Народный фронт» на заседании единогласно приняла решение, чтобы до четверга этой недели выдворили из Украины гражданина Шувалова - российского политтехнолога, который всячески помогал агентуре формировать негативный имидж Украины на некоторых телеканалах», - подчеркнул Бурбак.
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«Поддерживаю коллег по фракции, которые пришли в СБУ, где выдвинули требования, чтобы СБУ расследовала все факты, связанные с российской пропагандой и агентурой, которая осела в Украине, в том числе с лицами, которые имеют депутатские значки, фамилии которых прозвучали в переписке Столяровой: Каплина, Добродомова, Борислава Березы. Надо выяснить все эти факты и как можно быстрее принимать решение", - подчеркнул Председатель фракции.