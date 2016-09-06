Здание Рады в день открытия сессии усиленно охраняют

Как передает корреспондент УНИАН, как известно, сегодня Порошенко планирует выступить на утреннем заседании с посланием к Верховной Раде и к народу Украины.

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Возле парламента собрались около 50 пикетчиков, которые держат плакаты с различными лозунгами, в частности: "Пожарные Чернобыля требуют надлежащего законного пенсионного обеспечения", "Эвакуированные требуют выполнения Чернобыльского закона в полном объеме!".

Также пикетчики держат плакат: "Гаранты, прекратите геноцид украинского народа!", "Требуем разоблачения Фонда гарантирования вкладов".