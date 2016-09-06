Здание Рады в день открытия сессии усиленно охраняют
10:05, 06 сентября 2016Политика
1211 1
Возле здания Верховной Рады усилена охрана, поскольку в день открытия сессии на заседании будут присутствовать президент Украины Петр Порошенко и члены правительства.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, как известно, сегодня Порошенко планирует выступить на утреннем заседании с посланием к Верховной Раде и к народу Украины.
Читайте такжеОбращение Порошенко и вопрос неприкосновенности Чауса: Рада открывает осеннюю сессию (прямая трансляция)
Возле парламента собрались около 50 пикетчиков, которые держат плакаты с различными лозунгами, в частности: "Пожарные Чернобыля требуют надлежащего законного пенсионного обеспечения", "Эвакуированные требуют выполнения Чернобыльского закона в полном объеме!".
Также пикетчики держат плакат: "Гаранты, прекратите геноцид украинского народа!", "Требуем разоблачения Фонда гарантирования вкладов".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter