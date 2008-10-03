Литвин: вражда Президента и премьера несет угрозу государству

Блок Литвина не будет принимать участия в “политических розводах” Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, лидер этой политической силы Владимир ЛИТВИН в прямом эфире “5 канала” зачитал заявление блока по поводу коалиционных переговоров.

“Блок Литвина решительно осуждает шантаж и ультиматумы, откровенную ложь и циничную полуправду, которая льется из уст безответственных власть предержащих. Мы и в дальнейшем будем занимать исключительно ответственную позицию, и требуем ответственных действий от государственных кормчих”, - сказал он. “При таких обстоятельствах мы считаем для себя неприемлемым участие в циничных политических «розводах», - прибавил В.ЛИТВИН.

По мнению Блока Литвина, сегодня реализуется одна цель – монополизировать власть, дискредитировать и добить своих оппонентов, искусственно подвести страну к внеочередным выборам.

“Агрессия достигла такого уровня, что организаторы этих действий даже не пытаются прикрывать свои намерения разговорами об общественных интересах. Вражда между Президентом и премьер-министром, создавшая тотальное напряжение в украинском обществе и имеющая признаки нескрываемой войны, несет прямую угрозу финансово-экономическому состоянию государству и государственному суверенитету”, - идет речь в заявлении Блока Литвина.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что “режиссерам кризиса” не нравится позиция Блока Литвина, направленная на обеспечение стабильности в стране, поэтому “фракция Блока Литвина оценивает как составляющие нечистоплотной политической игры, с одной стороны, призывы к коалиции, члены которой являются взаимоненавистниками, с другой – акции по дискредитации нас в глазах людей”, - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что его фракция будет отстаивать в парламенте исключительно вопросы, связанные с улучшением жизни людей. “Мы против хаоса, беспорядка, порожденных властью, искусственного подталкивания Украины к досрочным выборам, игнорирования мнения подавляющего большинства населения по этому поводу – это ничто иное как волюнтаризм и стремление насадить диктатуру”, - отметил В.ЛИТВИН. По его мнению, если бы руководители государства имели действительно желание совместно работать правовым способом и объединить свои усилия ради страны, они бы способствовали существованию действенного, работающего парламента, и деловой атмосфере между ветвями власти.

В то же время, на уточняющий вопрос, означает ли его заявление то, что Блок Литвина больше не будет принимать участия в переговорах о создании коалиции, В.ЛИТВИН не дал прямого ответа: “Мы будем вести диалог со всем парламентом, со всеми фракциями, но хочу сказать: участия в политических «розводах» мы брать не будем. Потому что сегодня один ультиматум - проголосовали, однако это ничего не дает, потому что через 10 дней могут все переголосовать”.