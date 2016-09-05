МИД Германии готов к изменению "нормандского формата" при появлении новых предложений по урегулированию ситуации на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель рабочего штаба по вопросам Украины федерального Министерства иностранных дел Германии Йоханнес Регенбрехт во время дискуссионного клуба "Открой мир".

"Мы очень открыты к любому изменению формата. Это возможно, если этого хотят партнеры. В настоящее время украинские партнеры говорят, что текущий "нормандский формат" является функциональной структурой", - заявил Регенбрехт.

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Также он отметил, что если Украина предоставит альтернативные предложения и идеи относительно того, каким образом можно достичь прогресса в установлении мира на Донбассе, то такие предложения будут приветствоваться.

Вместе с тем представитель МИД ФРГ подчеркнул, что четко понятно и очевидно, что без тесного сотрудничества с Соединенными Штатами не будет прогресса.

"Нам нужно объединить и укрепить наши усилия. Это уже сейчас происходит", - сказал Регенбрехт.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Германии опровергают информацию о подготовке новых инициатив по сохранению перемирия на Донбассе.

Ранее, 4 сентября Reuters сообщил, что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что ОБСЕ вскоре завершит работу по разработке новых регулирующих правил, направленных на сохранение хрупкого режима прекращения огня на востоке Украины.