Контролирующие часть Донбасса боевики заявили, что не поднимут флаг Украины после выполнения Минска-2

Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве в одном из госагентств, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, будет ли снова поднят флаг Украины над Донецком и Луганском после выполнения Минских соглашений.

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В частности, представитель оккупированного Донецка в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин заявил, что украинскую прессу интересуют не вопросы экономического благосостояния, мирного урегулирования, наступления мира и сводки с линии соприкосновения, а вопрос, кто «громче крикнет Слава Украине».

«Мы нормально относились к тому, когда у нас был украинский флаг, но его сделали ненавистным для многих – наверное, миллионов – наших граждан», - сказал Пушилин. По его словам, это произошло потому, что под флагом и с гимном Украины «их уничтожали».

«Этот вопрос является очень болезненным для нас, он мог бы стоять более близко к обсуждению, если бы Украина что-то сделала в плане выполнения Минских соглашений. Пока ничего не делается, поэтому о передаче границы говорить более, чем преждевременно. Не исключено, что вообще не придется», - заявил Пушилин.

Представитель оккупированного Луганска в Трехсторонней контактной группе Владислав Дейнего объявил, что в Украине «размахивают сейчас нацистским флагом» и поэтому нет смысла об этом говорить.

Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который, по данным УНИАН, является приближенным к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, заявил, что если Украина «будет выполнять Минские соглашения так, как она сейчас их реализовывает, то нужно заботиться, чтобы флаг Украины не был спущен над Киевом».

«Украинская сторона хотела бы не урегулирования вопроса, а хотела бы только одного – даже если там будет выжженная пустыня, то над ней бы возвышался украинский флаг. Мы это постоянно слышим на переговорах с любой украинской делегацией», - заявил он.

По его словам, флаг поднимают братья, а не завоеватели. «Если как завоеватели вы там (в Луганске и Донецке) флаг не поднимете, скорее свой опустите над Киевом», - заявил Чеснаков.

По его словам, время на реинтеграцию Донбасса уходит, поскольку люди меняются, и возврат Донбасса в «прежнем формате невозможен».