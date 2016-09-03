Украинские нардепы призывают лидеров G20 побудить Россию освободить Умерова

Об этом говорится в соответствующем письме, которое подписали Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Андрей Тетерук, Анна Гопко, Ирина Луценко и другие депутаты.

Текст документа обнародовал директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в Facebook.

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По его словам, письма были отправлены в посольства в офисах лидеров G20.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве и других странах мира прошли акции в поддержку преследуемого в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова.

Сам Умеров накануне обратился с призывом поддержать других политзаключенных Кремля.

ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".

"В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.

11 августа так называемый суд в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.

16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.