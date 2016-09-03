Украинские нардепы призывают лидеров G20 побудить Россию освободить Умерова
Группа народных депутатов призвала лидеров "Большой двадцатки" побудить Россию освободить заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова и всех украинских политических заключенных в РФ и оккупированном Крыму.
Об этом говорится в соответствующем письме, которое подписали Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Андрей Тетерук, Анна Гопко, Ирина Луценко и другие депутаты.
Текст документа обнародовал директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в Facebook.
Читайте такжеСостояние Умерова тяжелое, МИД Украины требует от России его немедленного освобождения
По его словам, письма были отправлены в посольства в офисах лидеров G20.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве и других странах мира прошли акции в поддержку преследуемого в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Умерова.
Сам Умеров накануне обратился с призывом поддержать других политзаключенных Кремля.
ФСБ РФ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".
"В марте 2016 года гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет", - заявила Поклонская.
11 августа так называемый суд в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания ему стало плохо, и "скорая" забрала его в больницу.
16 августа сотрудники ФСБ России вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.