Посол Украины при Совете Европы ответил Путину: Вопрос Крыма действительно закрыт. Крым – это Украина
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена возвращать аннексированный Крым.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по Крыму.
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«Вопрос Крыма действительно закрыт. Крым - это Украина. Вопрос формы ответственности российского руководства за аннексию открыт», - написал он в Twitter.
Как сообщал УНИАН, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена возвращать аннексированный Крым. «Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», - сказал Путин.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.