Посол Украины при Совете Европы ответил Путину: Вопрос Крыма действительно закрыт. Крым – это Украина

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина по Крыму.

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«Вопрос Крыма действительно закрыт. Крым - это Украина. Вопрос формы ответственности российского руководства за аннексию открыт», - написал он в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена возвращать аннексированный Крым. «Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.