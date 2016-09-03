Система е-деклараций до сих пор не заработала - СМИ

Система отображения электронных деклараций, которая получила аттестат соответствия еще 31 августа, до сих пор не работает в штатном режиме.

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В частности, публичный портал единого государственного реестра деклараций состоянию на 11 утра 3 сентября не содержит ни одной декларации.

Между тем, он должен содержать по крайней мере те декларации, которые были введены в систему в период с 15 по 22 августа – в соответствии с решением НАПК, "старые" декларации остаются действующими, сообщает «Европейская правда».

Новые декларации, которые вводятся в систему, также должны были автоматически появляться на портале.

Наблюдатели сообщают о проблемах с подачей деклараций и с почтовым сервисом.

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В частности, портал воспринимает не все сертификаты электронного ключа, а за слишком короткую сессию не хватает времени на заполнение формы.

Почта, что должна поступать от системы электронных деклараций, преимущественно попадает в спам или вообще не доходит до пользователей. Как выяснили в форуме по использованию электронных ключей, почтовый сервер НАПК, установленный госспецслужбой связи, использует проблемный сертификат.

Как сообщалось, в среду председатель ГСССЗИ Леонид Евдоченко заявил, что его ведомство исправило все ошибки программного комплекса и подготовило к запуску в промышленную эксплуатацию систему из трех модулей, которые отвечают за представление, сохранение и публикацию электронных деклараций. После запуска системы обнаружилось, что она не работает.

В НАПК 1 сентября пообещали, что система отображения деклараций будет исправлена в течение 2-3 часов.