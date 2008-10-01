Ющенко отменил семь собственных указов об отмене решений Тимошенко

1 октября на официальном сайте Президента Украины появилось сразу семь указов, которыми Виктор Ющенко признал такими, что утратили действие, собственные указы об остановке распоряжений Кабинета министров.

Среди прочего с этого дня прекратили действие указ о прекращении действия распоряжений Кабмина относительно продажи в 2008 году открытых акционерных обществ «Турбоатом», «Феодосийска судостроительная компания «Море», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», а также Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и Херсонского государственного завода «Палада».

А также об отмене распоряжения Кабмина относительно продажи в 2008 году, открытых акционерных обществ «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Захидэнерго» и «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

Напомним, что оба распоряжения были остановлены Президентом по мотивам несоответствия их положений Конституции Украины. (Относительно каждого из них Виктор Ющенко направил в КС конституционное представление). А также из-за того, что предприятия, которые Тимошенко собиралась выставить на продажу, по мнению Президента “имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства” и “обеспечивают жизнедеятельность государства в целом», а некоторые из них – даже “обороноспособность государства”.