В АП рассказали о недочетах закона по е-декларированию (видео)

Об этом заявил заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, передает 5 канал.

"Вообще вокруг этого процесса есть много вопросов. Как писалось техническое задание и почему оно начало писаться до принятия закона?... Сегодня существует и проблема трактовки декларирования, как декларируются те или иные обстоятельства... Ну например, в нашем законе не предусмотрено декларирование домашних животных. То есть обладатели дорогих коней, собак и тому подобное. В законе также есть технические ошибки, необходимо исправить. Закон также не предусматривает подписи декларации", – рассказал он о недостатках системы.

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По его словам, есть много вопросов к НАПК, и этот орган "должен начать подавать разъяснения".

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны будут подать чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссий и Антимонопольного комитета, председателяи Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.

Внедрение электронного декларирования является одним из условий предоставления Украине безвизового режима с ЕС и кредитов МВФ.