Грицак выступил перед студентами в Харькове: Вы будущее Украины, за которое сложили головы мои боевые побратимы

"Вы будущее Украины, за которое сложили головы мои боевые побратимы", - заявил Грицак, как передает пресс-служба СБУ.

По его словам, страна переживает сложнейший этап - три года продолжается необъявленная Россией война против нашего государства.

"Вы, как будущие юристы, должны понимать все манипуляции, к которым прибегает агрессор, чтобы скрыть свое участие в этой войне", - отметил председатель СБУ.

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По его словам, служба постоянно фиксирует присутствие кадровых российских военных в составе террористических группировок ДНР/ЛНР и неоднократно задерживала россиян, которые воевали на украинской земле.

"700 современных танков, 1400 бронемашин, «Буки», «Ураганы»... – это не продается в любом универсаме на временно оккупированной территории", – отметил руководитель спецслужбы.

"Не буду скрывать, что страна привлекает все возможные ресурсы, чтобы противодействовать российской гибридной агрессии. Я приглашаю вас, будущую элиту юриспруденции, пополнить ряды Службы и перед мировым сообществом вывести на чистую воду этих отпускников с танками и ракетами из военторга", - призвал студентов Глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, Грицак заявил журналистам, что СБУ не владеет местами для тайного содержания граждан. Он пригласил журналистов побывать в харьковском изоляторе временного содержания.