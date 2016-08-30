Посол Украины в Германии: любые разговоры о стратегическом значении РФ для ФРГ выглядят просто насмешкой

Об этом в интервью lb.ua рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Это большой миф (разрушительное влияние антироссийских санкций для немецких фирм – УНИАН). И я это скажу по своему личному опыту. Я объездил всю Германию, которая является государством с федеративным устройством. И первый вопрос, который задаю во время посещения местных палат экономики - как повлияли на вас санкции в отношении России? Так вот - нигде, ни в Федеральном министерстве экономики, ни на уровне земель мне не дали никаких расчетов, мол, вот потери от санкций ЕС, а вот - наши потери от эмбарго, введенного Россией. Этого, к сожалению, мало кто различает", - рассказал Мельник.

По его мнению, подача информации о так называемых "потерях от санкций" имеет часто гипертрофированный вид.

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"Но люди, к сожалению, реагируют весьма эмоционально, этой темой легко манипулировать. Ведь популизм в Германии процветает, поверьте, не меньше, чем в самой Украине. И поэтому наш метод - просто объяснять на основе реальных фактов и доносить правду нашим немецким партнерам", - заявил посол.

Мельник привел конкретные цифры относительно динамики нынешних экономических отношений РФ и ФРГ.

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"Приведу лишь одно сравнение: экспорт Германии в России в 2015 году составил более 21 млрд евро. За это же время совокупный экспорт ФРГ в страны мира вырос на 6,4%. Что в абсолютных цифрах составляет более 70 млрд евро. То есть, как можно говорить о якобы "катастрофических" потерях для немецкой экономики из-за санкций, если сейчас весь российский рынок – допустим, если завтра его вдруг не станет, составляет менее трети прироста немецкого экспорта. И столько же, сколько ФРГ экспортирует в Венгрию. А на фоне того, что размер всего экспорта Германии составил за прошлый год 1,2 триллиона евро, любые разговоры о стратегическом значении РФ выглядят просто насмешкой", - пояснил дипломат.

При этом Мельник пояснил "баварский след" в вопросе смягчения антироссийских санкций.

"Многие просто ссылаются на то, что якобы об изменении жесткого курса в Москву просит и даже требует баварский бизнес. Формально в этом резон есть. Потому что примерно каждая третья фирма, которая работает в России (как, кстати, и в Украине) - это компания из Баварии. И по их логике якобы Бавария страдает больше всех земель", - отметил посол.

"Что касается санкционного режима - у нас есть собственный трек, где мы показываем: да, Россия - это важный партнер, никто не собирается это отрицать. Но если сравнить, то в РФ работают более 6 тыс. немецких предприятий, из которых 2 тыс - из Баварии. А в Украине уже сегодня действуют более 4 тыс немецких фирм, из которых каждая третья – баварская", - заявил он.

В связи с этим Мельник отметил, что Украина имеет сопоставимый экономический потенциал и значительно большие преимущества для ФРГ.

"Мы - страна, которая буквально рядом и которая благодаря зоне свободной торговли с ЕС фактически уже сейчас стала неотъемлемой частью большого общего европейского рынка", - заявил посол.

Также дипломат привел последний цифры относительно двусторонних экономических отношениях между Украиной и Германией.

"Немецкая статистика говорит о том, что за первые полгода, с января, мы имеем более 20% роста товарооборота. Это во многом обусловлено увеличением немецкого импорта - более 30%. Но есть так же и рост нашего экспорта - 4,5%, то есть всего мы говорим о 2,6 млрд евро. И это только за полгода", - рассказал Мельник.

При этом, по его словам, более трети всего Украины экспорта напрямую связан с автопромом Германии.

"Ведущая баварская компания "Леони" приняла решение построить в ближайшие месяцы второй - после Стрыя на Львовщине - завод кабельных систем для автомобилей в Коломые. Это - последний тренд. Еще одна фирма "Кромберг и Шуберт" открыла новую фабрику в Житомире на тысячу мест, за год расширят ее до 2 тыс. (у них уже есть предприятие в Луцке на 6 тыс. рабочих мест). Уже сегодня Украина является неотъемлемой частью немецкого автопрома, который является хребтом экономики ФРГ", - добавил Мельник.