МИД принял копии верительных грамот от нового посла Эстонии

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что замминистра высоко оценила состояние украино-эстонских двусторонних отношений и особенно поблагодарила эстонскую сторону за весомую гуманитарную помощь в лечении и реабилитации украинских военнослужащих, которые пострадали в зоне АТО.

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«Посол Эстонии подчеркнул важность сохранения санкций против России как страны, нарушившей международное право. В этом плане он высказался за продолжение работы по противодействию российской пропаганде в Евросоюзе, отметив, что его страна и в дальнейшем будет привлекать внимание к военной агрессии Москвы против Украины», - говорится в сообщении.